السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزي بالبحيرة

مستشفى بدر
مستشفى بدر

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى بدر المركزى الجديد، حيث تم الافتتاح التجريبي لعدد "١٢" عيادة  باطنة، جراحة، متابعة جراحة، عظام، نسا، تنظيم أسرة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، ترصد، بالإضافة للأشعة وحملة ١٠٠ يوم صحة، وصيدلية الخارجي وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات.

940 تذكرة خلال اليوم الأول

وتابع أن العيادات الخارجية سجلت فى أول يوم عمل عدد ٩٤٠ تذكرة حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وجاء الافتتاح التجريبي وسط فرحةٍ عارمة من جميع المتواجدين، سواء الأهالى أو الفريق الطبي والإداري بالمستشفى أو رجال ومؤسسات المجتمع المدني والخدمي والعمل العام بمركز بدر، الذين حرصوا على الاحتفال بالحدث وسط العاملين بالمستشفى والأهالى، وجاءت تلك الفرحة بعد طول صبر وانتظار  فالحلم أضحى حقيقة لا خيال.

عمليات تطوير لجميع مستشفيات البحيرة

وأوضح أن ذلك يأتى فى ضوء تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف العمل للانتهاء سريعا من بناء وتجهيز المستشفى من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومناداتهم ببذل مزيد من الجهد من أجل  تطوير المنظومة الصحية وضرورة تطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأكد أننا مستمرون وجادون فى تحسين وتطوير كافة المنشآت الصحية، وأنه سيتم إمداد مستشفى بدر بكافة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء وأن العمل لن يتوقف حتى تصبح مستشفى بدر المركزى صرح قوى يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفتخر بها على أرض محافظة البحيرة.

يذكر أن مستشفى بدر المركزى، توقف العمل بها منذ عام ٢٠١٥ م ، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد وعلى مدار هذه الأعوام من التوقف، عاش أهالى  بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزى، وبقى البديل الوحيد المتاح أمامهم هو قطع مسافات طويلة للوصول لأقرب مكان تتوفر به الخدمة العلاجية بالمراكز المجاورة، حتى تم توفير المكان البديل للمستشفى بقرية أحمد عرابى، ومستشفى مركز بدر البديل مُقام بقرية أحمد عرابى، وموجود به غرفة عمليات وغرفة إفاقة وقسم داخلى رجال وقسم داخلى حريم، وقسم للولادة الطبيعية وحضانات أطفال ووحدة غسيل كلوى بها  ٢٨ ماكينة غسيل كلوى.

كما يوجد ملحق للمستشفى موجود بمركز بدر، مكون من استقبال طوارئ وعيادات داخلية وخارجية وداخلى أطفال وأسنان وعلاج طبيعى وبنك دم ومعمل، ويعتبر بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى الجديد وعودة المستشفى للعمل من جديد بُوق أمل، يمنح أهالى بدر الثقة نحو المرور لمستقبلٍ أفضل.

مستشفى بدر هاني جميعة بدءالعمل بمستشفى بدر محافظة البحيرة نهال بلبع

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