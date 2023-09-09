حملات ميدانية لرفع كفاءة خطوط مياه الشرب فى دمياط

قال أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دمياط، إن إدارة التنفيذ الذاتى التابعة لقطاع الدعم الفنى، انتهت من أعمال إحلال وتأهيل وصيانة عدد 16 محبس أقطار مختلفة، عمل عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب، رافع صرف صحى الزرقا، رافع صرف صحى شط الملح، تصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم، تصنيع عدد 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، هذا إلى جانب تركيب ألواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات والانتهاء من دهان المنبى ج بديوان عام الشركة "مبنى الرعاية الطبية".

يأتي ذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تسعى لها الشركة لتحقيق الأهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقا للمخطط الزمنى لتلك المشروعات.

خارطة دعم خطوط مياه الشرب في دمياط

وأوضح أهمية الدور الذي تقوم به إدارات التنفيذ الذاتى فى تخفيف الوقت والجهد المخصص للأنشطة والأعمال، وكذلك تخفيف الأعباء الفنية والإدارية على الإدارة العليا.