السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرلمان الفرنسى: إجماع داخل مجموعة العشرين على إدانة روسيا بسبب الاعتداء على أوكرانيا

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن نائب رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان الفرنسي قال إن هناك إجماعًا داخل مجموعة العشرين على إدانة روسيا فيما يخص الاعتداء على أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التلويح الروسي باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول، معتبرًا التواجد الفرنسي في النيجر هو الآلية الوحيدة لمواجهة التهديدات الخارجية.

البرلمان الفرنسى: ماكرون حريص على ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

وأكد رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن الرئيس ماكرون حريص على ربط الهند بالقارة الأوروبية عبر الشرق الأوسط.

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية البرلمان الفرنسي القاهرة الإخبارية مجموعة العشرين قمة العشرين الهند

الأكثر قراءة

"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

"هيقعد فى شقة".. أزمات تهدد استمرار فيتوريا فى قيادة منتخب مصر

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

تلصص جنسي وإثارة غرائز.. تفاصيل إحالة شاب يصور السيدات عرايا بمايو

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامى تامر أمين

حوافز مالية تميزه عن معلول.. تفاصيل صفقة الأهلى مع أنتونى موديست

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب