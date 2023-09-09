البرلمان الفرنسى: إجماع داخل مجموعة العشرين على إدانة روسيا بسبب الاعتداء على أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن نائب رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان الفرنسي قال إن هناك إجماعًا داخل مجموعة العشرين على إدانة روسيا فيما يخص الاعتداء على أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التلويح الروسي باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول، معتبرًا التواجد الفرنسي في النيجر هو الآلية الوحيدة لمواجهة التهديدات الخارجية.

البرلمان الفرنسى: ماكرون حريص على ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

وأكد رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن الرئيس ماكرون حريص على ربط الهند بالقارة الأوروبية عبر الشرق الأوسط.