محافظ الشرقية يُسلم 20 جهازا كهربائيا لفتيات غير قادرات مقبلات على الزواج

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 20 جهازا كهربائيا لعدد 10 عرائس من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة والمقدمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وصباح العربي نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

المحافظ يثني على المبادرة

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهن، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرة النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

ومن جانبها أعربت نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن سعادتها بتواجدها بين أبناء الشرقية وتقديم أوجه الدعم للفتات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للتعاون المثمر والبناء مع المؤسسة ورعاية الحالات المستحقة، مشيرة إلى أن تقدمه مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اليوم لأبناء الشرقية في عيدهم القومي واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء المحافظة فمصرنا الغالية تستحق بذل كل غالٍ ونفيس وأن المرأة المصرية ستظل دائما في الريادة.

وقدمت الفتيات المستحقات الشكر لمحافظ الشرقية ولمؤسسة العربي لتنمية المجتمع لاستقبالهن اليوم بديوان عام المحافظة وتوزيع الأجهزة الكهربائية عليهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيوا حياة كريمة.

وأهدت نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، درعا تذكارية لمحافظ الشرقية تقديرا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديراً للدور المجتمعي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع.