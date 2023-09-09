طرق تؤدي لحدوث خلل عاطفي في العلاقات

يمكن أن يكون الخلل العاطفي مؤقتًا أو طويل الأمد، ويمكن أن ينبع من مصادر مختلفة، مثل تجارب الطفولة، أو الصدمات، أو مشكلات الصحة العقلية، أو ضغوطات العلاقات، قد يكون من الصعب التعرف على العلامات الدقيقة للخلل العاطفي، ولكن يمكن أن يكون لها أثر كبير على جودة العلاقة وطول عمرها، وعلى الرغم من وجود تداخل، إلا أن العلاقة المختلة لا تعني دائمًا علاقة مسيئة، ففي بعض الأحيان، يقع الأزواج في عادات وأنماط عاطفية تصبح مختلة وظيفيًا بمرور الوقت، وفقًا لموقع hindustantimes.

الاعتماد المفرط: يمكن أن يظهر الخلل العاطفي في العلاقات كالاعتماد المفرط الذي يقترب من كونه غير صحي. وهذا يخلق أيضًا ديناميكية غير صحية بين الشركاء.

الإفراط في التكيف: يؤدي أيضًا إلى قيام أحد الشركاء بإعطاء الأولوية باستمرار لاحتياجات ورغبات الشريك الآخر، وفي هذه العملية، قد ينتهي به الأمر إلى عدم النظر إلى احتياجاته الخاصة على الإطلاق.

الكشف الانتقائي: في بعض الأحيان لإخفاء الحقائق أو حتى لا يصبحوا عرضة للخطر، يقوم الأشخاص الذين يعانون من خلل عاطفي بالكشف بشكل انتقائي عن أنفسهم للشخص الآخر.

النقد المهووس: الانتقاد المفرط الذي غالبًا ما يكون متخفيًا في شكل اهتمام، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض احترام الشخص الآخر وثقته بنفسه، مما يجعله يشكك في قدراته.

تجنب الصراع: غالبًا ما يتجنب الأشخاص الذين نشأوا وهم يشاهدون الفوضى والصراع في منازلهم، الصراع لاحقًا في علاقاتهم مع البالغين - وهذا أمر غير صحي لأنهم لا يؤمنون بحل المشكلات.

الانسحاب العاطفي: غالبا ما يؤدي الخلل العاطفي إلى انسحاب الأشخاص ببطء من شريكهم دون بذل أي جهد أو تفسير التغيير المفاجئ في سلوكهم.

الانفجار العاطفي يكافحون في هذه الحالة من أجل تنظيم عواطفهم ويجدون أنفسهم متقلبون للغاية عاطفيا وغير قادرين على معالجة عواطفهم.