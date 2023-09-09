السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس بقمة العشرين عكست أهمية العمل الإفريقى نحو التحول الأخضر

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين عكست ما تضعه الدولة المصرية بقيادته من رغبة جادة للانخراط في دور تنموى داعم للقارة السمراء، وتوفير السبل اللازمة لدفع عجلة العمل الإفريقى فيما يحقق مردودًا ملموسًا من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية ويعزز فرص التحول الأخضر، إذ عبرت عن أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

 

حملت تأكيدًا واضحًا في ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ

وأكد عمار أن كلمة الرئيس أكدت ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات، وذلك في إطار مساعي الرئيس الدائمة لحشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، موضحًا أنها حددت المسئوليات التي تقع على المجتمع الدولي لتنمية القارة السمراء ودور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنها حملت تأكيدًا واضحًا في ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب عليه بأهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدئي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف"، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا منا تدعو له مصر دائمًا في المحافل الدولية والأمم المتحدة باعتبار أن الدول الإفريقية لم تكن المتسببة في مشكلة التغيرات المناخية، علاوة على أن قدراتها لا تجاري متطلبات التكيف وتمويل الأضرار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية، وهي مسئولية تقع على عاتق الدول المتقدمة، كما أنها كشفت جهود مصر في تسريع وتيرة التحول الأخضر للقارة السمراء إذ عرضت إلى العالم صوتًا موحدًا إفريقيًا مثمرًا من خلال cop27.

وقال «عمار» إنها استعرضت جهود لاحتواء أزمة الطاقة، وما تتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة، والاستعداد لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الآنية، مؤكدًا أن دلالات مشاركة مصر، في قمة العشرين، تندرج في في كونها دولة إقليمية مؤثرة وفاعلة في محيطها الإقليمي سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو جديد في مجموعة العشرين وهو ما يعزز تواجدها في المنظومة العالمية ويعبر عن احتياجاتها.

الرئيس السيسي قمة العشرين الهند التحول الاخضر القارة الإفريقية ​الاقتصاد العالمي

مواد متعلقة

رئيس "صحة الشيوخ": نحتاج لأفكار جديدة للتوعية بالمشكلة السكانية

برلمانى: كلمة الرئيس فى قمة العشرين تحمل رسائل قوية لتحقيق التنمية المستدامة

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تؤكد دور مصر بالمنطقة

"المؤتمر": مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تعكس مكانة القاهرة

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ضبط سائق توك توك بتر أذن مدير فندق في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب