السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة".. فحص 1545 مريضًا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية البرادعية، التابعة لمدينة صان الحجر، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "١٠٠ يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

12 تخصصًا متنوعًا

واشتملت القافلة على ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصصًا طبيًا هي: "الباطنة، الجراحة  العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان".

وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بالبرادعية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٥٤٥ مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٣ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدَّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

١٠٠ يوم صحة مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية صان الحجر تخصص طبي

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