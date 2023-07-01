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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

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تصدرت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية المركز الأول في عمل المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة” على مستوى الجمهورية، بعد تقديم 8 آلاف و903 خدمات طبية بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمواطنين بمحافظة الشرقية.

ويأتي ذلك بعد تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريراً تفصيلياً عن خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، التي قدمتها مبادرة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها أمس في جميع محافظات الجمهورية، وتم خلالها تقديم 51 ألفا و700 خدمة صحية ضمن المبادرات الرئاسية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوعية توجيه 33 ألف مواطن للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات، وإعلان ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إعلان وزير الصحة والسكان بتصدر محافظة الشرقية، للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، يعزز من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص، ويشد من آزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين على أرض مصر بالصحة والرفاهية، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية.

و وجه ووكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ئيس الجمهورية التخصصات الجراحة العامة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المواطنين

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