المؤبد لعاطل بتهمة قتل مواطن بفرد خرطوش في طوخ

عاقبنت الدائرة السادسة، محكمة جنايات بنها، عاطل السجن المؤبد غيابيا ، لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه، بقتل مواطن باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية في القضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2339 لسنة 2022 كلى شمال بنها .

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات .

أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة الخاص أن المتهمين “كريم ع ”، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح " ، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه علي شكري، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزاً سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأشارأمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.