الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشبين القناطر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وحيازة سلاح نارى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3725 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 276 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "ماضي ج س"، 49 سنة، مقاول، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، أحرز جوهراً مخدراً "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز ذخائر (3 طلقات) مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

 ضبط وتلبس 

 

وكشفت تحريات المباحث السرية حيازة وإحراز المتهم المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فاستصدر اذنا من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن انتقل إلي مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وإلي جواره سلاح ناري "بندقية خرطوش" مذخرة بـ3 طلقات خرطوش، وكذا حقيبة بداخلها 154 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر وعثر معه أيضًا علي مبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

 

وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبق النصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، والتي أصدرت قرارها السابق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

المشدد 6 سنوات تاجر مخدرات شبين القناطر محكمة جنايات بنها الهيروين

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