المؤبد لـ3 اختطفوا محاسبًا فى بنها وابتزوه بصور زوجته

عاقبت الدائرة الأولى في محكمة جنايات بنها مدرسًا مفصولًا وفني كمبيوتر وعاطلًا بالسجن المؤبد بتهمة الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه لمحاسب بأحد البنوك في بنها بعد تهديده بنشر صور مخلة ومفبركة لزوجته.

تفاصيل التحقيقات بالقضية

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها يفيد قيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه في منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والاعتداء عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفني كمبيوتر وعاطل"، قاموا بخطف المجني عليه "محاسب في أحد البنوك"، بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجني عليه السابق بتهديده بنشر صور وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فطلب المجني عليه التفاوض معه وبقية المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر، وعقب وصوله في المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه، كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى عليه وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة وعليها صور الزوجة الأصلية والصور والفيديوهات الأخرى المفبركة، وأمرت النيابة بحبسهم و تقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.