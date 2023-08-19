الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل الطفل زياد أشرف بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا للمتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف"، لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وكانت قد استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل الطفل "زياد أشرف"، والذى قتل على يد شخصين لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وسردت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، واستعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلا معرفة المجنى عليه بالمتهمين، وارتكبا جريمتهما، وسرقا هاتفه المحمول، وقتلاه دون رحمة، ولم ترحمه توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما لعدم قتله، إلا أن شيطانهما سول لهما قتل المجنى عليه، ودفنه دون أدنى رحمة منهما.

وكانت قد أجلت المحكمة نظر قضية مقتل الطفل "زياد أشرف" وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة الخانكة فى القليوبية لجلسة اليوم من دور شهر يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين "محمد. ع. ح"، و"محمد ا ش"، لمحكمة الجنايات لأنهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل، "زياد أشرف سعيد على عطية"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالي".