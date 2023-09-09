السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فخ تجارة الملابس".. القبض على مستريح جديد بالغربية نصب على ضحاياه في 4.3 مليون جنيه

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية من القبض على مستريح جديد بمركز السنطة أوهم ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الملابس، ووعدهم بأرباح شهرية، وتحصل منهم على ملايين الجنيهات.

 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من محامي مقيم بمحافظة الغربية، بتضرره من مالك محل ملابس «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له في تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما، وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي مـن خلال تلقـيه مبالغ ماليـة من المواطنين راغبي استثمار أمـوالهم بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ 4.3 مليون جنيه مصري مـن المجنى عليه، وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ، والأرباح المتفق عليها.

 

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

 

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه بالنقد الأجنبي في القاهرة 

 

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. 

ونجح رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة في ضبط صاحب شركة ملابس- له معلومات جنائية، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستريح جديد تجارة الملابس ملايين الجنيهات أرباح شهرية المفروشات

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