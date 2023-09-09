وزارة العمل: "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض بالسويس

أعلنت وزارة العمل عن استضافة مديرية العمل بمحافظة السويس عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان، وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض، لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة.

الكشف الطبي على الموظفين

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية العمل بالسويس، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي على الموظفين، كما جرى تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام، وخدمات الصحة الإنجابية، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمديرية، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال فريق طبي متخصص، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومنوهًا إلى أن تلك المبادرات ساهمت أيضًا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن، وتقديم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية، والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.

وكانت قد دعت وزارة العمل، اليوم السبت، السيدات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبني سويف إلى التقديم في برنامج تدريب مهني مجاني على 6 مهن تحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة.

الكشف المبكر عن الأمراض بالسويس

الكشف المبكر عن الأمراض بالسويس

الكشف المبكر عن الأمراض بالسويس