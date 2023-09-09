السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- المغربية يعزى المغرب فى ضحايا الزلزال

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

أعرب النائب عفت السادات، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المغربية، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن صادق مواساته لمملكة المغرب، حكومة وشعبا فى المصاب الجلل الذي حل بهم، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت مناطق متفرقة من المغرب فجر اليوم السبت.

وبعث "السادات" برقية تعزية لرئيس مجلس الشيوخ المغربي، والسفارة المغربية، معربا عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياته الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.


زلزال المغرب 

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف البيان أن هذه الهزة الأرضية أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم، موضحا أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية، تواصل تجنيدها وتسخيرها جميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

مصر تعزى المغرب  

وكانت قد أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها أسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين.

زلزال المغرب النائب عفت السادات مجلس الشيوخ حزب السادات الديمقراطى ضحايا الزلزال

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