السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس فى قمة العشرين تحمل رسائل قوية لتحقيق التنمية المستدامة

النائب محمد الاشمونى
النائب محمد الاشمونى

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة مجموعة العشرين بالهند حملت رسائل قوية لدول مجموعة العشرين، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، وتحقيق آمال الشعوب في التنمية والحياة الكريمة.

تستهدف معالجة اختلالات الهيكل المالي

وأوضح "الأشموني"، في تصريحات اليوم السبت، أن قمة مجموعة العشرين تستهدف معالجة اختلالات الهيكل المالي، من خلال وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية أثناء تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس السيسي في مجموعة العشرين ستعمل على الخروج بتوصيات تساهم في دفع التكامل الاقتصادي القاري، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بالبينة التحتية والطاقة والاتصالات وتأمين الغذاء ومعالجة أزمة ديون القارة الإفريقية.

تعزيز قدرات القارة

وأشار النائب أسامة الأشموني إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين ستعمل على تعزيز قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية سياسيًا واقتصاديًا، لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه القمة ستضع الحلول اللازمة للخروج من خطورة تغير المناخ الذي يشهده العالم، من خلال وضع المسئوليات على عاتق المتسببين في تغير المناخ، والالتزام في المساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية في الدول النامية ذات التأثير الأكبر نتيجة هذا التغير.

الرئيس السيسي قمة العشرين الهند القارة الإفريقية التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة

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