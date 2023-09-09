السيسى يلتقى رئيس المجلس الأوروبى على هامش قمة مجموعة العشرين بالهند

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وشهد اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء.

التعاون المؤسسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأعرب الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي عن ارتياحهما للتعاون المؤسسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس السيسي الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة.