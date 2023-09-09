السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يلقى كلمة بالجلسة الأولى من قمة العشرين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أفادت فضائية "إكسترانيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة بعد قليل، خلال الجلسة الأولى من قمة العشرين. 

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، صباح اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء 30 دولة، وتستمر حتى يوم غد الأحد.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.

الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمة بعد قليل خلال الجلسة الأولى من قمة العشرين

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