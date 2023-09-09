السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نتطلع للخروج برسالة قوية من قمة العشرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نتطلع إلى أن تسهم قمتنا في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

وتوجه الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم بقمة مجموعة العشرين، اليوم السبت،‎ بالشكر إلى رئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقديره للجهد الذي بذلته في رئاستها مجموعة العشرين، والذي توج باستضافة القمة اليوم، التي تتطلع مصر لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتق القادة، لتحقيق آمال الشعوب.

مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب

وأوضح أنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء أعلنت مصر مؤخرًا عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.

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