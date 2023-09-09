السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مصر نجحت فى إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إنه خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا قمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية". 

مسئوليات كل طرف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، اليوم السبت، أنه ‎"في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي، فلابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته".

وتابع: "وذلك على أساس مبدأي المسئولية المشتركة والمتباينة، والإنصاف، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلّا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف".

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