"جيرو" يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن النجم أوليفيه جيرو سيغيب عن المنتخب في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الألماني في دورتموند يوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن المهاجم جيرو يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على أيرلندا 2-0 الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

وغادر جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي، الملعب في الدقيقة 26 من مباراة فرنسا أمام أيرلندا بعد تعرضه لكدمة في الكاحل، وحل مكانه ماركوس تورام، الذي انتقل من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى انتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

وقالت التقارير الصحفية، إن جيرو ستتم إراحته حتى يوم الخميس حث سيعود للتدريبات مع فريقه ميلان الإيطالي استعدادًا لديربي الغضب السبت أمام إنتر في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل تورام أول هدف له مع المنتخب الفرنسي في المباريات الدولية بعد بداية الشوط الثاني.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز الخامس له على التوالي في التصفيات ليقترب خطوة كبيرة من التأهل ليورو 2024، وسجل في المباريات الخمس 11 هدفا ولم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن.

وواصل المنتخب الفرنسي التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الخمسة الأولى بالتصفيات، ليصبح قريبا للغاية من حجز مقعده في النهائيات للمرة الـ11 في تاريخه وللنسخة التاسعة على التوالي.