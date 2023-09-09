السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة التخلص من العادات السيئة بسهولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يسعى الإنسان دائما إلى تغيير العادات السيئة، ووفقًا لموقع "هندستان تايمز"، هناك أشخاص يرغبون في التوقف عن عادات غير صحية مثل تناول الأطعمة غير الصحية أو التدخين، ومن الأسهل استبدال العادة غير الصحية بعادة صحية بدلاً من التوقف عن العادة تمامًا. يحدث ذلك لأنه بمجرد أن نكتسب عادة، فإن مساراتها العصبية تتقوى. وبالتالي، فإن العادات الجيدة تصبح جزءًا من أدمغتنا.

لذا، نظرًا لأن العادات الجيدة تشكل جزءًا حيويًا من الحياة المزدهرة والقيادة الذاتية، أود اليوم أن أذكرك بأهمية استبدال العادات بدلاً من إيقافها تمامًا، وفقًا للمعالج النفسي مايك نيوهاوس.

كما أشار مايك إلى بعض الطرق التي يمكننا من خلالها استبدال عادة سيئة بعادة جيدة ومساعدة أنفسنا على محاربة الرغبة في العودة إلى عادة غير صحية.

تحديد الإشارة : تحديد الشيء الذي يدفعنا للعودة إلى عادة سيئة - سواء كان التوتر أو القلق أو الملل، نحتاج إلى تحديد الإشارة الحقيقية ومعالجتها.

تحليل الروتين : الروتين هو فعل العادة السيئة في حد ذاتها. سواء كان ذلك من خلال تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو أخذ قسط من الراحة للخروج والتدخين، فإن معرفة الروتين سيساعدنا على استبداله بعادة أخرى يمكن أن تكون مفيدة لنا.

التعرف على المكافأة : أي عادة سيئة تعطي مكافأة للدماغ – اندفاع الدوبامين عندما نخرج للتدخين أو نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. عندما نبدأ بالتعرف على الطريق، فإنه يسعد العقل والجسد للحظة قبل أن يؤثر عليه سلبًا، سنتمكن من معالجته بطريقة أكثر فعالية.

احتفظ بالإشارة، غيّر الروتين: الآن بعد أن عرفنا المكافأة التي توفرها هذه العادة، يمكننا تغيير الروتين بنفس الإشارة، عندما نشعر بالقلق أو التوتر، يمكننا استبدال التدخين بالمشي السريع أو أخذ قسط من الراحة للاستماع إلى الموسيقى، لذا  استمر في تكرارها حتى تصبح عادة.

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