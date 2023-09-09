شينخوا الصينية: مصر تدفع جهود دعم الدول النامية فى قمة العشرين

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يناقش القضايا ذات الاهتمام الكبير للدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند يومي السبت والأحد، بحسب بيان للرئاسة الجمعة.

وذكر البيان أن الرئيس السيسي سيركز على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتسهيل الإدماج العادل للدول النامية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الرئيس سيؤكد أيضا على ضرورة تقديم الدعم للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية والغذاء والطاقة العالمية.

وأشار إلى أنه سيدعو أيضا البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بمعالجة تغير المناخ وتمكين البلدان النامية من مواصلة استكشاف مصادر الطاقة المتجددة.

ويأتي حضور الرئيس المصري لقمة مجموعة العشرين استجابة للدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمصر للمشاركة كدولة ضيفة في اجتماعات مجموعة العشرين.