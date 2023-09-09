مختص بالشأن الإفريقى: الدول الكبرى تتصارع لسرقة معادن الدول الإفريقية

قال محمد آدم، مختص بالشأن الإفريقي، إن إفريقيا أصبحت الآن كالعروس الجميل التي يتسابق عليها العرسان، والنيجر بالتحديد دولة مهمة لفرنسا نتيجة للمعادن والعلاقات القديمة معها، ولكن دور فرنسا تراجع في عموم إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه أصبح واضحًا أن كل الانقلابات تصب في رصيد فرنسا والذي يتعرض لهجمة كبيرة وهذه انتكاسة لباريس والإليزية.

وتابع، أن النظام الفرنسي يترأسه ماكرون، وهذا الخطاب الذي وجهه للشعوب الإفريقية وحذرهم من الإمبريالية الفاشية وحذرهم من التمركز الروسي والصيني، ولكنه صراع للدول الكبرى لسرقة معادن الدول الإفريقية.

يوجد قواعد عسكرية لدول كبرى لديها نفوذ وأطماع في القارة الإفريقية

وأشار إلى أنه يوجد قواعد عسكرية لدول كبرى لديها نفوذ وأطماع في القارة الإفريقية، وإعادة التموضع لفرنسا يطرح لمزيد من السيناريوهات، مؤكدًا أن الدول الكبرى تتدخل وتستولى على المعادن والشعب النيجيري من أفقر الشعوب الإفريقية ويعيشون الأمرين الفقر والجوع رغم ما تتمتع به بلادهم من موارد كبرى، ولكن فرنسا تأتيهم بالفتات ولا تمنحهم أقل مقومات الحياة.