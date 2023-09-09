محلل سياسى: النيجر بها كميات كبيرة من الذهب وفرنسا تسيطر عليها

قال علي يعقوب، محلل سياسي، إن فرنسا كانت هي المسيطرة على النيجر، مؤكدًا أن النيجر بها كميات كبيرة من الذهب وفرنسا تسيطر عليه.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكام السابقين وفروا لفرنسا كل الأسباب لتفعل ما تشاء بالنيجر، وبعد استقلال النيجر ذهبت فرنسا بعسكرها ولم تعد إلا في عام 2013 بعد أن دخل الإرهابيين إلى شرق النيجر وغربها.

مزايا دولة النيجر

وأكد أن النيجر فيها معادن كثيرة مثل اليوارنيوم، وهي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لها حدود مع 7 دول، و كونها دولة متوسطة بين هذه الدول أعطى لها ميزة للدول الغربية.