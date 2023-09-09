السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: النيجر بها كميات كبيرة من الذهب وفرنسا تسيطر عليها

ذهب النيجر
ذهب النيجر

قال علي يعقوب، محلل سياسي، إن فرنسا كانت هي المسيطرة على النيجر، مؤكدًا أن النيجر بها كميات كبيرة من الذهب وفرنسا تسيطر عليه.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكام السابقين وفروا لفرنسا كل الأسباب لتفعل ما تشاء بالنيجر، وبعد استقلال النيجر ذهبت فرنسا بعسكرها ولم تعد إلا في عام 2013 بعد أن دخل الإرهابيين إلى شرق النيجر وغربها. 

مزايا دولة النيجر

وأكد أن النيجر فيها معادن كثيرة مثل اليوارنيوم، وهي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي  لها حدود مع 7 دول، و كونها دولة متوسطة بين هذه الدول أعطى لها ميزة للدول الغربية.

محلل سياسي فرنسا النيجر المسيطرة الذهب استقلال النيجر

مواد متعلقة

المتحدث الإقليمى للخارجية الفرنسية: لا نرغب فى اللجوء إلى القوة لحل أزمة النيجر

قوات من جيش بوركينا فاسو تصل النيجر للبدء بتدريبات عسكرية لمكافحة الإرهاب

وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر إلى العاصمة نيامى

هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الشراكة القتالية مع النيجر ضد الإرهاب لم تعد قائمة

رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: أمن النيجر أساسي لأمن بلدنا وسنظل داعمين لها

"القاهرة الإخبارية": إجلاء بعض القوات والمعدات الفرنسية قريبًا من النيجر

الأكثر قراءة

بعد الزلزال المدمر .. خروج أهل المغرب إلى الشوارع ومخاوف من الهزات الارتدادية «صور»

رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

موديست يقترب من الأحمر.. صفقات الأهلى الجديدة 2024

"جثث طائرة".. سقوط فتاة واختلال قدم أخرى فى القاهرة والجيزة

إيلون ماسك يرفض طلب كييف لاستخدام ستارلينك فى الهجوم على روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب