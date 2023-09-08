الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث الإقليمي للخارجية الفرنسية: لا نرغب في اللجوء إلى القوة لحل أزمة النيجر

باتريس باولي
باتريس باولي

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الفرنسية، باتريس باولي، إن موقف فرنسا واضح وكذلك المجتمع الدولي فيما يتعلق بالانقلاب والإدانة الدولية لهذا الانقلاب في النيجر

وأضاف المتحدث الإقليمي خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: "قمنا بإدانة واضحة لهذا الانقلاب، وندعو إلى الرجوع إلى النظام الدستوري في النيجر، ورجوع الرئيس الشرعي المنتخب بازوم، بفضل الانتخابات الشفافة والنزيهة.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الفرنسية: "ندعم أي قرار تتخذه مجموعة "إيكواس" بشأن تطورات الأوضاع في النيجر". 

إمكانية اللجوء إلى العنف لحل أزمة النيجر 

ودعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الفرنسية، باتريس باولي، إلى عودة النظام الدستوري في النيجر وتعظيم جهود المنظمات الإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة، مؤكدا أنهم لا يرغبون في اللجوء إلى القوة لحل أزمة النيجر. 

وأشار إلى أن فرنسا ليست مسؤولة عما يحدث في أفريقيا، مؤكدًا أن القرار يعود إلى سيادة الدول. 

الخارجية الفرنسية أزمة النيجر الرئيس بازوم المتحدث الإقليمى مجموعة إيكواس

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