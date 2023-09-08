قوات من جيش بوركينا فاسو تصل النيجر للبدء بتدريبات عسكرية لمكافحة الإرهاب

وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، إلى النيجر، من أجل البدء بتدريبات عسكرية تتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب.

وأفاد مصدر عسكري في النيجر بوصول وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى البلاد؛ للتدرب على عمليات مكافحة الإرهاب، وفقا لفضائية "سكاي نيوز".

انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو فى النيجر ليس موجهًا ضد "إيكواس"



وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن أن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليس موجهًا ضد مجموعة "إيكواس".

وجاءت قوات بوركينا فاسو إلى النيجر في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبدالله ديوب، لنيامي، حيث استقبلهما الجنرال عبدالرحمن تشياني.

وصول السفيرة الجديدة الأمريكية لدى النيجر إلى نيامى

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصول السفيرة الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، إلى العاصمة نيامي، لكنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميًا بسبب الأزمة السياسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن وصول فيتزجيبون إلى النيجر "لا يعكس تغييرًا في موقفنا السياسي، ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".

وتضغط الولايات المتحدة من أجل الوصول لحل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو، عندما استولى ضباط في جيش النيجر على السلطة وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه رهن الإقامة الجبرية.

وقال ميلر: "سينصب التركيز الدبلوماسي (لفيتزجيبون) على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر، والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إنها اتفقت على "يوم الزحف" الذي لم تعلنه لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وتعد فيتزجيبون دبلوماسية مخضرمة، وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن توليها المنصب في يوليو بعد عام تقريبًا من ترشيحها.