هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الشراكة القتالية مع النيجر ضد الإرهاب لم تعد قائمة

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الخميس، أن الشراكة القتالية مع النيجر ضد الإرهاب لم تعد قائمة، وفق رويترز.

ونشرت فرنسا عدداً كبيراً من القوات في هذه البلدان جزئياً للمساعدة في مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، يبدو أن وجودهم لم يعد موضع ترحيب إلى حد كبير.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده لن تضطر إلى الخروج من القارة، بعد الانقلاب في النيجر، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في يوليو واحتجازه رهن الإقامة الجبرية من قبل مجموعة من الجنرالات العسكريين، حاول ماكرون اتخاذ موقف.

مواقف صعبة

وقال ماكرون في كلمة ألقاها في باريس الأسبوع الماضي: “واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة، من السودان، حيث كانت فرنسا نموذجية، إلى النيجر في هذه اللحظة بالذات”.

وأضاف أعتقد أن سياستنا هي السياسة الصحيحة. إنها مبنية على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزامات سفيرنا على الأرض الذي باق رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن الجهات غير الشرعية”.

ويستهدف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي شهدت في السنوات الأخيرة تراجع نفوذها بشدة عبر غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2019، حدثت انقلابات في العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، وتشاد، وغينيا، ومؤخرًا في الجابون. أما في السودان، فقد حدث انقلابان في غضون سنوات.

وقد استخدم بعض المحللين الغربيين الانقلابات العسكرية للادعاء بأننا نشهد موت الديمقراطية في أفريقيا. لكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، لأن كل انقلاب يمثل ديناميكية محددة في كل بلد.

على سبيل المثال، كانت عمليات الاستيلاء على السلطة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي تهدف جزئياً إلى إنهاء ما يعتقد الكثيرون في تلك البلدان أنه نفوذ فرنسا السياسي والعسكري المتعجرف.