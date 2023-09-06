ماجد الكدوانى يكشف عن مواقف صعبة تعرض لها فى تصوير "عفاريت الأسفلت"

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل مشاركته في مسرحية "باللو"، مع الفنانة إسعاد يونس، والفنان صلاح السعدني، ومحمود الجندي، وقدمت عام 1995.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إن المسرحية استمر عرضها 4 مواسم، وكانت تعرض في نفس توقيت مسرحية "الابندا".

وعن فيلم "عفاريت الأسفلت"، قال إنه كان أول مشاركة سينمائية له مع المخرج أسامة فوزي، والفنان محمود حميدة.

وكشف عن تفاصيل موقف صعب تعرض له خلال تصوير الفيلم وهو وفاة والده في 20 إبريل 1995 وكان قبل عيد الأضحى بيومين، وكان يصور بالليل بعد وفاة والده بيومين، وفي هذا اليوم كان من المفروض أن يقوم الفنان محمود حميدة، بضربه علقة ساخنة، والحادثة إن الناس اعتقدت أنه يضربه بشكل حقيقي.

الحادث الحقيقي كان في داخله

وتابع، أن الحادث الحقيقي كان داخله، وهو وفاة والده ونزوله التصوير وضربه في الشارع، ما اشعره بحزن في قلبه، مؤكدًا أن الشيء الذي طبطب عليه هو أن المارة كانت تقول لمحمود حميدة، "حرام عليك علشان دا عبيط وأهبل"، وكذلك الفنان محمود حميدة بخبرته وأدائه المميز وحنيته وكذلك الفنان لطفي لبيب، فكل هذا خفف عنه.