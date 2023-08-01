هيئة أركان الجيوش الفرنسية: الإجلاء من النيجر لن يشمل أى عسكرى فرنسى

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن أن الإجلاء من النيجر سيشمل فقط مدنيين فرنسيين وأوروبيين، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، أن الإجلاء من النيجر لن يشمل أي عسكري فرنسي.

وكان قد أطيح بالرئيس محمد بازوم، الذي يعتبر أقوى حليف للغرب في منطقة الساحل، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا في إجلاء مواطنيها والأوروبيين الآخرين في النيجر اعتبارًا من يوم الثلاثاء بعد أن استولى المجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على السلطة الأسبوع الماضي.

وأطيح بالرئيس محمد بازوم، الذي يعتبر أقوى حليف للغرب في منطقة الساحل، يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة المضطربة بعد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السنوات الأخيرة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، هددت مجموعة من قادة غرب إفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بالقيام بعمل عسكري ضد المجلس العسكري الجديد في النيجر إذا لم يُعد الحكومة الديمقراطية المخلوعة في غضون سبعة أيام. وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الانقلاب وعلقت مساعداتها للبلاد.

حاصر آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب السفارة الفرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، الأحد، مرددين شعارات مناهضة لفرنسا ومؤيدة لروسيا. واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بمحاولة تدبير عملية عسكرية لإنقاذ بازوم، وهو ما تنفيه باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء إنها ستبدأ عمليات الإجلاء.

"بالنظر إلى الوضع في نيامي والعنف الذي وقع ضد سفارتنا أمس الأول وإغلاق المجال الجوي الذي يمنع مواطنينا من المغادرة بوسائلهم الخاصة، تستعد فرنسا لإجلاء مواطنيها والمواطنين الأوروبيين الذين قالت وزارة الخارجية الفرنسية".

عرض الاتحاد الأوروبي إجلاء أي من موظفيه في النيجر ممن يرغبون في مغادرة البلاد، بحسب الخدمة الخارجية للكتلة.

قرر الاتحاد الأوروبي منح موظفي الاتحاد الأوروبي إمكانية المغادرة على أساس طوعي.. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم السياسة الخارجية: "لكننا لم نتخذ أي قرار رسمي بالإخلاء".

وفرنسا لديها 1500 جندي في البلاد، وأصبحت النيجر قاعدتها الرئيسية للقوات التي تقاتل الجهاديين في المنطقة، بعد انسحابهم من مالي العام الماضي. الولايات المتحدة لديها أيضًا 1100 جندي وقاعدة طائرات بدون طيار تراقب من خلالها نشاط الجماعات الإرهابية الجهادية في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وفي أعقاب رد الفعل العنيف خارج السفارة الفرنسية، حذرت باريس يوم الأحد من أن الرئيس إيمانويل ماكرون "لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها وسيرد على الفور وبصعوبة" على أي استفزاز.

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا يوم الإثنين الاتهامات بأن القوات الفرنسية أطلقت النار على الحشود خارج السفارة، وقالت لتليفزيون بي.إف.إم إن الاحتجاجات وموجة الادعاءات ضد فرنسا "تضمنت كل المقومات المعتادة لزعزعة الاستقرار، على الطريقة الروسية الإفريقية".