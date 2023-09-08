الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء عابد: إنجازات الرئيس السيسى خلال 9 سنوات أكبر مما تحقق منذ 1952

علاء عابد
علاء عابد

قال علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه بعد استطلاع رأي قيادات الحزب وأعضائه، تم الاستقرار على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن ما أنجزه الرئيس السيسي في آخر 9 سنوات أكثر بكثير مما تم تحقيقه من 1952 وحتى 2014.

وأشار "عابد"، إلى أن حزب تحالف الأحزاب المصرية لن يكتفي فقط بإعلان دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن سننزل إلى الشارع لتوعية المواطن، ونوضح له ما تم إنجازه السنين الماضية، منوهًا بأنه يكفي للرئيس السيسي أنه حقق الأمن والاستقرار.

نريد استكمال خارطة طريق برجل عظيم مثل الرئيس السيسي

وتابع: "السيسي لم يحقق الأمن والأمان فقط، ولكن أصبحت لدينا علاقات خارجية قوية مع الجميع، وتجارة وصناعة ومشروعات تنموية ومدن جديدة وعاصمة إدارية ومدينة العلمين ومحافظات جديدة تتوسع أفقيًا". 

وأردف: "نريد أن نكمل خارطة الطريق بهذا الرجل"، منوهًا بأن الشعب المصري راهن على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يخذله أبدًا، ولذلك فنحن متمسكون بهذا الرجل البطل العظيم.

علاء عبد حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 محمد الباز اخر النهار

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