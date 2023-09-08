ظهور مميز لـ حميدة.. مهرجان المسرح التجريبى يختتم فعاليات دورته الثلاثين

أقيم مساء اليوم حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة د.سامح مهران، بدار الأوبرا التي أقيمت خلال الفترة من 1-8 سبتمبر الحالي، بمشاركة 19 عرضا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى مصر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة.

وتوافد عدد كبير من الوفود العربية والأجنية من ضيوف المهرجان على دار الأوبرا، وحرص عدد من النجوم المصريين على التواجد، والذين حرصوا على الظهور بإطلالات أنيقة ومثيرة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدن صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

حضر في البداية، عدد كبير من فناني المسرح العربي، حيث حضر كلاً من الكاتب إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح، أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، عبد الاله السناني رئيس مهرجان الرياض المسرحي الدولي، والسفير علي المهدي والدكتور جبار چودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله الشيحي مدير مسرح عجمان، والفنان البحريني يوسف حمدان، والدكتور سامي الجمعان من السعودية، والفنانة الليبية خدوجة صبري، والفنان على عليان رئيس مهرجان المسرح الحر في الأردن.

من الفنانين المصريين، حضرت الفنانة سميرة عبد العزيز، المخرج الكبير خالد جلال، والفنان وليد عوني، وياسر عزت، المخرج أشرف فايق، والفنان حلمي فودة، والمخرج مازن الغرباوي

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتبعه فقرة فنية قصيرة عبارة عن مسرحية صغيرة من بطولة النجم الكبير محمود حميدة، عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم الخبرات الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرًا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

وشارك في عرض الختام الفنانون: تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي، وقدم الحفل النجمة نورهان.

وبعدها تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واهم الفعاليات التي أقيمت على هامش الدورة هذا العام، والذي ضمن عروضا من 19 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى مصر، و8 جلسات وموائد مستديرة، إضافة إلى 6 إصدارات في فنون المسرح المختلفة.

وبعدها صعد الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، لإلقاء كلمته، حيث قال: معالي وزير الثقافة د.نيفين الكيلاني، سادتي وسيداتي من ضيوفنا الأعزاء، شكرًا لكل من جاء وساهم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، حيث يروي المسرحي للمسرحي أمام المسرحي ليكتشف أنه إنما يروي لكي يحيي المعاني والقصص والاتجاهات، أفقر البشر هم من لا يمتلكون الحلم، وأنتم من يمتلك الأحلام من يمحو الظلال بتسليط الضوء عليها، من يسعي وراء الأشياء في تنوعها اللانهائي، من يواصل المسير إلي البدايات الجديدة، شكرًا للصداقة، للرهافة، للحب والصدق وأنتم في قلب مصر كصلاة حب لا ينتهي ولن ينتهي بإذن الله.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، إلى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.

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