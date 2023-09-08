"لوغاريتم".. مهندس مصرى يكشف أهمية وطرق تصنيع الرقائق الإلكترونية

استضاف برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، نموذجًا للشباب المصريين العاملين في مجال الرقائق الإلكترونية بكبرى المصانع الكورية مهندس كريم أيمن.

وقال كريم أيمن، إن شركته هي التي تصنع المعدات التي تقوم بتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي عملية معقدة جدًا، موضحًا أنه مسئول عن تصنيع وتصميم وتأكيد جودة الماكينات التي تقوم بصناعة الرقائق.

وأضاف أنه يقوم بعمل محاكاة في الواقع للتأكد من توافق الأدوات مع الاستخدامات المتاحة لأشباه الموصلات، مؤكدًا أن تايوان رقم واحد في العالم في تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وأشار إلى أن الطلب على الرقائق الإلكترونية عالٍ جدًا، لأنها أصبحت تدخل في كل الصناعات التكنولوجية بالمعني الحرفي، فهناك طلب عالمي عليها، موضحًا أنه تتم صناعتها من الرمال والسيليكون.