"لوغاريتم".. سامسونج من محل بقالة بكوريا لعملاق التكنولوجيا في العالم

سلط برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على تطور الصناعة الكورية في التليفون.

وقال فايق:" كل شوية عمالين يطور من نفسهم من صناعة المحركات للطائرات، وعملوا معامل أبحاث، ويحطوا أفكار واستثماراتهم كبرت في كل حاجة".

وأضاف: "في حوالي من 15 لـ20 شركة في كل المجالات من محركات الطائرات والعربيات، والتليفونات وكل حاجة تحلم بيها، تخيلوا ان محل بقالة بدأ في 1938 النهادره بقى بيمثل 20 % من العائد الاقتصاد الكوري، وهي شركة سامسونج وهو 321 مليار دولار".

وتابع: "تقدر تقول كده دي دولة سامسونج محل بقالة، يعني ختم سامسونج جانب العلم الكوري، دولة قايمة على سلسلة مصانع سامسونج، والراجل كان عنده حلم من بقال بيصدر سمك مجفف لأكبر شركة تليفونات في العالم".