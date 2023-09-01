الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم".. يكشف تفاصيل مشروع استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات

لوغاريتم
لوغاريتم

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى عفيفى باحث ما بعد الدكتوراه بمعهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، ليكشف عن تفاصيل تعاونه مع أكبر الجامعات في كوريا وأمريكا لتطوير الهيدروجين.

وقال الدكتور مصطفى عفيفى، إنه حصل على منحة للحصول على الدكتوراه في كوريا، وأكمل أبحاثه العلمية بتواصله مع مشرف بالمعهد ورحب بفكرته، موضحاً أنه قدم طلب مشروع للحصول على دعم من الحكومة الكورية لدعم فكرته.

وأوضح أنه تعاون مع جامعات أخرى لتقديم مشروع، للحصول على هيدروجين بكفاءة أعلى، بتكلفة أقل، لافتا إلى أنه تم التعاون مع معمل في جيست ومعمل جوانجو ومعمل في أمريكا، وهناك 3 أبحاث تحت الكتابة وسيتم نشرهم في مجلات عالمية.

وأشار إلى أن تكلفة استخراج الوقود من المياه من الممكن أن توازي تكلفة البنزين في عام 2050، حيث إن الفكرة في موضوع الاستدامة، وهو ما يتم العمل عليه، لافتا إلى أن البترول الأحفوري قد ينتهي في 2050. 

لوغاريتم أحمد فايق فضائية دي ام سي مصطفى عفيفي

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