"لوغاريتم".. والدة باحث مصرى بكوريا الجنوبية :"رفع راسى وفخورة بيه"

خصص برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة لوالدة الدكتور مصطفى عفيفى، باحث ما بعد الدكتوراه بمعهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، لتكشف عن دورها في نجاح ابنها ومسيرته العلمية.

وقالت هدى الناظر والدة الدكتور مصطفى عفيفي: "مكنش بسهولة علينا ولا على والده الله يرحمه، مدة غيابه 4 سنين فترة الدكتوراه، والحمد لله كان في ثمرة، ومصطفى رفع راسي وأنا فخورة بيه وشرف مصر كلها وجامعته الوادي الجديد".

وأضافت: "بدعي إن ربنا ينفع بيه وييسر له حاله ويرزقه العلم النافع ويبارك له في زوجته وأولاده، دا ابني وصديقي وصاحب عمري، وبصراحة كان خامة كويسة وكان بيستجيب لنصايح أبوه الله يرحمه، أبوه كان بيحب العلم ويصرف آخر جنيه للعلم، وكان مع مصطفى وكل إخواته"، مردفة: "ويا رب أشوفه من كبار العلماء وأبحاثه تظهر للنور وتشرف مصر".