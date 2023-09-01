"لوغاريتم".. كلمة سر النجاح فى كوريا بنى سويف

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على عدد من أدوات النجاح في كوريا بالنسبة للمصريين المقيمين في كوريا، بعنوان "كلمة سر النجاح في كوريا بني سويف".

وقال فايق: "النجاح عمره ما بيبقي وليد اللحظة، النجاح له جذور وبداية، والأصل في الأشياء هي الأم".

وأجرى فايق مكالمة مع والدة مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، والمصنف واحد من أهم 5 معاهد على مستوى العالم، ليكشف لها عن دورها في نجاح ابنها عالميًا.

وأوضح فايق أن الباحث المصري مصطفى عفيفي، نشر اسم جامعته المصرية الوادي الجديد، وهو ابن من أبناء بني سويف، على معظم الأبحاث العلمية الخاصة به، وهذه الأبحاث ستجعل السيارات تسير بالوقود المستخرج من المياه.