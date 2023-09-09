مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 9-9-2023 بالمحافظات

زاد البحث عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية بياناتها اليومية في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد التابعة لها بجميع المحافظات.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9-9-2023 بالمحافظات

نعرض لكم من خلال التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 9-9-2023 بالمحافظات، وفقًا لبيان هيئة المساحة المصرية والتي تختص برصد توقيتات الصلاة في البلاد باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وهي كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:06 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:08 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:27 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:38 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:12 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:12 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:29 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:06 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:26 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:11 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:31 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:42 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:26 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:46 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:02 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 8:17 مساءا.