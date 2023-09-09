السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 9-9-2023 بالمحافظات

الصلاة
الصلاة

زاد البحث عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية بياناتها اليومية في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد التابعة لها بجميع المحافظات.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 9-9-2023 بالمحافظات

نعرض لكم من خلال التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 9-9-2023 بالمحافظات، وفقًا لبيان هيئة المساحة المصرية والتي تختص برصد توقيتات الصلاة في البلاد باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وهي كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:06 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:08 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:27 مساءا.

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جدول مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:37 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:23 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:38 مساءا.

 

موعد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:12 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:27 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:12 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:29 مساءا.


موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:06 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:26 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:11 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:31 مساءا.

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى كافة المحافظات


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 1:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:42 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:26 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:46 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:48 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:17 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 7:02 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 8:17 مساءا.

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