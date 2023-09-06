الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى كافة المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يوضح التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور الإلكتروني للقراء يوميا في مختلف المجالات، والتي تهم قطاع عريض من المواطنين من مختلف المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في كافة المحافظات

نعرض مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في كافة محافظات المعتمدة لدى وزارة الأوقاف المصرية والتي يلزم بها كافة أئمة المساجد المعتمدة لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة محافظات الجمهورية، وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:04 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:26 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:12 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:31 مساء.

منتصف التعاملات| سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن


موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:19 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:40 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:30 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:10 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:38 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:26 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:41 مساء.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

 

موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:55 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:45 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:18 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:04 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:23 مساء.

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

 

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:02 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:25 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:12 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:32 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:48 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:18 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:05 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:21 مساء.

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