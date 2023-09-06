قناة الناس| أمين الفتوى يوضح كيفية النزول إلى السجود في الصلاة (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى قناة الناس الفضائية، كيفية النزول إلى السجود في الصلاة.. اليد أولا أم الركبة؟.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إنه لا فرق فى السجود بين وضع اليدين على الأرض أولًا أم الركبتين ويمكن الاكتفاء بوضع الجبهة على الأرض وتتم السجدة، مشيرًا إلى أن الأفضل هو وضع الركبة قبل اليد كما كان يفعل سيدنا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من قدم يديه قبل ركبتيه معتقدًا أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.

وكان الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أكد في وقت سابق، أنه لا فرق فى السجود بين وضع اليدين على الأرض أولًا أم الركبتين، موضحًا فى إجابته عن سؤال: "أيهما أصح وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين حين السجود؟"، أن هذه المسألة وغيرها من المسائل الشبيهة بها ظهرت منذ الثلاثنيات والأربعينيات، وذلك حين طبعت كتب ابن القيم، حيث ذكر فيها الرأيان وهما: "هل الواجب على المصلى عند القيام من السجود وضع اليدين على الأرض، أم الاعتماد على قوة ركبتيه؛ فيقوم بدون وضعهما"، والرأى الثانى هو المعتمد عنده.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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