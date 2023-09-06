الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| ما هو الإيلاء ولماذا حرمه جمهور الفقهاء؟.. هاني تمام يُجيب (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الإيلاء يعني الحلف، أما المقصود منه في قوله تعالى ( يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) وهو أن الزوج يحلف أنه لن يقترب من زوجته ويبتعد عنها ويهجرها.

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وأضاف الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ هذا الأمر كان به العديد من المشاكل لا سيما قبل الإسلام، حيث كان الزوج آنذاك يضر زوجته ويؤذيها كان يحلف أنه لن يقترب منها لمدة طويلة من الزمن، وفي نفس الوقت لا يحبها ولا يريد أن يتركها للتزوج غيره، فيقوم الزوج بحلف هذا الحلفان كي يتركها معلقة لا هي مطلقة كي تتزوج غيره وتعيش حياتها، ولا هي تعيش كزوجة، مؤكدًا أن هذا الأمر كان يؤدي إلى مشاكل وأزمات نفسية كبيرة لدى المرأة، مؤكدًا أن الظهار غير الإيلاء.

وأوضح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنّ الإيلاء أذى النساء إيذاءٍ نفسيًا بشكل كبير، فجاء الإسلام وبدأ في وضع مدة محددة للزوج إذا أراد أن يحلف على زوجته أن لا يقترب منها حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم)، مؤكدًا أن الحلف للرجل أن لا يقترب من زوجته هنا لمدة أربع أشهر فقط على غير الماضي فيمن كان يطيل المدة قبل الإسلام، منوهًا إلى أن الإسلام منع الإيلاء أو الحلف لمدة طويلة كمان كان يفعل الناس في الجاهلية بعدم الاقتراب من زوجاتهن العمر كله.

 وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الإيلاء البيت قناة الناس الإسلام وضع مدة محددة للزوج

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