الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: أكل الحرام يدخل على صاحبه الكثير من الكوارث (فيديو)

د.غانم السعيد
د.غانم السعيد

قال د.غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الرسول (ص) أبلغنا أنه سيأتى زمان لا يبالون فيه مما اكتسبوا أموالهم هل هى حلال أم حرام، وبالتالى تنقطع العلاقة بينه وبين ربه ولا يستجاب دعائه، وهو ما قاله سيدنا محمد فى حديثه الشريف قال:"يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام، وحيئذ لا تستجاب لهم دعوة".

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أضاف غانم، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج" مع الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية:"الدعاء هو اللى بيستغيث به الإنسان بربه فلو قطع الدعاء، قطع العبد الصلة مع ربه، وبالتالى أكل الحرام سيدخل على صاحبه بالكوارث فى الأموال والأولاد وكل من يأكلون من هذه الأموال".

واستكمل الأستاذ بجامعة الأزهر: "مهما تعمل من طاعات سواء عمرة أو حج أو صلاة وصوم وعمل صالح من صدقات وزكاة وإطعام طعام، ورغم كل هذا مالك حرام فلا يقبل الله منك شيئا وحياتك ستكون ضنك"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله وسلم، حين قال: "يا أيُّها النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا ، وإنَّ اللَّهَ أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ بِه المرسلينَ فقالَ يَا أيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وقالَ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قالَ وذَكرَ الرَّجلَ يُطيلُ السَّفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يدَه إلى السَّماءِ يا ربِّ يا ربِّ ومطعمُه حرامٌ ومشربُه حرامٌ وملبسُه حرامٌ وغذِّيَ بالحرامِ فأنَّى يستجابُ لذلِك".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


 

قناة الناس مع الناس يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه قطع العبد الصلة مع ربه أكل الحرام

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