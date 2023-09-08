عماد أبوالرب: أوكرانيا تتعامل مع المناطق التى ضمتها روسيا على أنها محتلة

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تتعامل على الأراضي التي ضمتها روسيا إليها، أراضي محتلة ولن تقبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء هذا الضم.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد أبو اليزيد، أن أغلب سكان هذه المناطق غير موجودين أي أكثر من 55% من سكان هذه الأقاليم لاجئين في أوروبا، كما أن 45% من المرشحين للانتخابات الحالية هم مواطنين روس، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هذا الإجراء يؤدي لمزيد من التعقيد بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع أنه منذ ضم القرم عام 2014 أوكرانيا وروسيا مضيا في مفاوضات طويلة الأمد كانت بين مد وجذب وأوكرانيا لم تعترف ولا المجتمع الدولي بضم روسيا للقرم، مؤكدًا أنه كان هناك عملاء ودخلاء مجندين من روسيا سهلوا احتلالها للقرم، لأنه لم تقع حرب مباشرة وأوكرانيا وقتها لم تستطع أن تقيم حربًا لاستعادتها.