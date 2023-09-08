الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليًا وجاهزون للمنافسة على كل البطولات

معسكر بيراميدز الخارجي
معسكر بيراميدز الخارجي بتركيا

أشاد مسؤولو بيراميدز بالتنظيم الرائع من جانب شركة non stop الهولندية لمعسكر الفريق الذي أقيم على مدار 14 يومًا  متواصل مؤخرا في مدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا، استعدادًا للموسم الجديد.

ووصف مسئولو بيراميدز المعسكر بالمثالي والأفضل على الإطلاق في ظل الإمكانيات الهائلة التي توفرت للجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة للإعداد بأفضل شكل ممكن.

وأشاد البرتغالي جايمي باتشيكو بالمعسكر، مؤكدا أنه المكان المثالي للإعداد واستغله ليكون الفريق جاهزا للمرحلة المقبلة، واستفاد منه بيراميدز كثيرًا ونفذ الجهاز الفني فكره مع المجموعة بالكامل سواء الجدد أو القدامى، ووصل الفريق لمرحلة كبيرة من التجانس قبل بداية الموسم وضربة البداية أمام الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الراوندي بدوري الأبطال

ويستهل بيراميدز ظهوره الأول "تاريخيًا" بدوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الجيش الراوندي عصر الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالمسابقة القارية بالعاصمة كيجالي.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

باتشيكو يشيد بمعسكر بيراميدز الخارجي بتركيا

وأشار باتشيكو إلى أن المعسكر كان مثاليا ومكانه ممتاز بعيدا عن المدن الكبيرة ووسط الجبال في تركيا، وكان تركيز الجميع فقط على التدريبات والجيمانزيوم، مشيدًا بخوض الفريق لأربع مباريات ودية في المعسكر عادت بفائدة كبيرة على المجموعة، وموضحا أن المعسكر سيكون سببا في دخول الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة وجاهزية لحصد كل البطولات.

من جانبه، أوضح عمر نايل مسئول الشركة أنه لمن دواعي الفخر تنظيم معسكر بيراميدز في تركيا، خاصة أنه سبق له تنظيم العديد من المعسكرات والمباريات الودية سواء للنادي الأهلي ٣ مرات سابقة أو منتخب مصر الأولمبي، في إسبانيا وقت تولي شوقي غريب المهمة، وسعيد بالتعامل مع نادي بيراميدز.

وشدد على أنه يسعى لأن يغير مفهوم معسكر الإعداد بأن يكون حدثا رياضيا شاملاً، وأن يليق بالفرق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تضم الشركة بعض المصريين وعلى رأسهم سيد عامر.

معسكر بيراميدز الخارجي بتركيا
معسكر بيراميدز الخارجي بتركيا
البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز معسكر بيراميدز الخارجي بتركيا الجيش الراوندي البرتغالي باتشيكو باتشيكو

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