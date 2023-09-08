الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل ألبانيا بمجلس الأمن: مؤسسات الاتحاد الروسي لا شرعية لها على أراضي أوكرانيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال ممثل ألبانيا في مجلس الأمن السفير فريت خوجا، إن روسيا قامت باحتلال أربعة مناطق من أوكرانيا بمخالفة القانون الدولي، وقامت بقتل المدنيين وارتكاب الجرائم.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، أنه لا يمكن لأحد أن يعيش في منطقة تقوم روسيا بسرقة ممتلكاتها وسرقة شعبها، مؤكدًا أن مؤسسات الاتحاد الروسي لا شرعية لها على  وكل التدابير غير المشروعة لن تغير الوضع هناك وحتى الانتخابات غير الشرعية.

يجب على  وقف هذه الحرب والعودة للحوار 

وتابع أن روسيا تلجأ لفرض الأمر الواقع وكل تدابيرها الغير مشروعة لن تغير الواقع، مشيرًا إلى أن الحرب تبعاتها عالمية على الطاقة والأغذية ويجب على روسيا وقف هذه الحرب والعودة للحوار واتفاقية الحبوب، مؤكدًا أن توقف الحرب سيصبح الوضع أفضل لأوكرانيا وللعالم النامي.

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