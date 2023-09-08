الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 550 حالة في قافلة بيطرية بقرية مزاته بسوهاج

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نفذّت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها المجانية لقرية مزاته شرق بمركز دار السلام، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تنفذها الجامعة لقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور خالد عبداللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث تم خلال القافلة مناظرة الحالات المرضية وعددهم (٥٥٠) حالة في العيادات وصرف العلاج لها بالمجان.

 إجراء عمليات جراحية

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، أن القافلة قامت أيضًا بدور وقائي للحيوانات غير المريضة، من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين وعلاج حالات العقم، وتأخر الولادات، مضيفًا أنه شارك في القافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

رئيس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي دار السلام الرش بالمبيدات الحشرية صرف العلاج شباب الجامعات حسان النعماني

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