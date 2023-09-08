الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالمجان.. بعد افتتاح المعبد اليهودى "الدستور" فى جولة بمجمع الأديان

مجمع الأديان
مجمع الأديان

 افتتح معبد بن عزرا اليهودي اليوم الجمعة أمام الجمهور بعد الانتهاء من ترميمه، حيث حرص الكثير من الزوار المصريين والأجانب على زيارة المعبد ومجمع الأديان الذي يضم الكنائس القبطية الأثرية ومعبدًا يهوديًا ومسجدًا. 

وقام "الدستور" بجولة بمنطقة مجمع الأديان رصد خلالها الإقبال الكبير لدى الزوار وبشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم أتيحت لهم كافة المناطق الأثرية بها، وتضم المنطقة عدة كنائس من أبرزها الكنيسة المعلقة وكنيسة مارجرجس وكنيسة أبي سرجة ومعبد بن عزرا اليهودي ومسجد عمرو بن العاص، وهناك بعض المحال التجارية والبازارات لاقتناء الهدايا التذكارية في المناطق المحيطة للأماكن الأثرية، كما يسمح بالتقاط الصور التذكارية في بعض تلك الأماكن والتجول داخل أروقتها والاستمتاع بالروحانيات التي تغمر تلك الأماكن.

بن عزرا يجذب الزوار في أول أيام افتتاحه

أقبلت العديد من الجاليات الأجنبية على مجمع الأديان في مدينة الفسطاط، التابعة لحي مصر القديمة التابعة لمحافظة القاهرة، لزيارة أحد أقدم وأكبر المعابد اليهودية في مصر، معبد بن عزرا، الذي بني في القرن الـ12 ميلاديًا، ويمتاز المعبد بأنه أحد أكبر المعابد اليهودية في مصر، ويضم مكتبة تحتوي بين طياتها كتبًا نادرة جدًا من التراث اليهودي، والتي تسرد تاريخ اليهود في مصر، وعادتهم التي كانوا يقومون بها في مصر.

يمتاز معبد بن عزرا، القائم بمجمع الأديان في مدينة الفسطاط، التابعة لحي مصر القديمة التابعة لمحافظة القاهرة، بمعماره الذي يشبه الكنيسة، وذلك لأنه كان كنيسة قبل أن تضع جماعة اليهود الغربيين الأشكناز يدها عليه في القرن الـ12 ميلاديًا، لتغير هيئته الداخلية، وتحيطه ببعض الألواح اليهودية، ويضم المعبد العديد من الطرقات التي تسمح بالصلاة لأعداد كبيرة جدًا من اليهود، ومصلى خاصًا بالسيدات، ومكتبة، وبئرًا للوضوء.

مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
مجمع الأديان
إلى معبد يهودي مجمع الاديان مسجد عمرو بن العاص الكنيسة المعلقة كنيسة مارجرجس كنيسة أبي سرجة اليهودي

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