حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35236 طنًا تشمل: 4825 طن علف بنجر، و13517 طن كلينكر، و4099 طن رمل، و5264 طن يوريا، و7531 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36906 أطنان تشمل: 7000 طن سكر، و9552 طن خردة، و10450 طن قمح، و4986 طن حديد، و2052 طن ذرة، و200 طن زيت طعام، و2666 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18260 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246531 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5803 شاحنات.