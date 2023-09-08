الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة. 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35236 طنًا تشمل: 4825 طن علف بنجر، و13517 طن كلينكر، و4099 طن رمل، و5264 طن يوريا، و7531 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36906 أطنان تشمل: 7000 طن سكر، و9552 طن خردة، و10450 طن قمح، و4986 طن حديد، و2052 طن ذرة، و200 طن زيت طعام، و2666 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18260 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246531 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5803 شاحنات.

ميناء دمياط محافظة دمياط حاويات وبضائع تاريخ ميناء دمياط حاويات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

شيف من صغره.. "والي" يبيع الحلويات بحشوات مبتكرة على عربة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية