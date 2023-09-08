الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

المتهم
المتهم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل سوبر ماركت- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية والعقاقير الطبية "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1950 قرصًا لعقار طبى- 240 كيسًا لعقار طبى -760 قطعة ألعاب نارية "صاروخ").

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اعترافات المتهم

تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات وأيد ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أغذية فاسدة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ثلاجة مواد غذائية- كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل الثلاجة على (1,100 طن مواد غذائية "جبن - مخلل"جميعها مجهولة المصدر).

وبمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة "دون ترخيص" وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

شرطة روض الفرج اللواء أشرف الجندي اللواء محمد عبدالله صاحب ثلاجة مواد غذائية ألعاب نارية ضبط العاب نارية

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