محافظ سوهاج يبحث استعدادات انطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. سوهاج ألف مبدع.. ٥٠ سنة أكتوبر".

حضر الاجتماع محمد نبيل، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب، مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور علاء غالب ممثلاً عن جامعة سوهاج، ومحمد زكريا ممثلاً عن مديرية الشباب والرياضة، وأسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالاً يحتذى به في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه في دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وتنمية مواهبهم، مؤكداً أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

من جانبه، أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب "المنشاة، وطهطا، والمراغة، وشطورة" في مجالات إلقاء الشعر، والغناء، والعزف الموسيقي، والتمثيل، والرسم، والحرف اليدوية، مشيداً بالدعم اللامحدود من السيد المحافظ لتنفيذ المشروع على أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية. كما لفت إلى أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وتتضمن معرضًا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضًا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للألف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.

كما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة لمناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدرجة ضمن خطة العام المالي 2023 /2024، في قطاعات الطرق، والري، ومياه الشرب، وحماية النيل، والاتصالات.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وسبل إزالة أي معوقات، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، ومنها "مشروع كورنيش أخميم، طريق العوامر بيت داوود بجرجا، إنشاء 3 كباري على الترعة الفاروقية بأخميم، وتنفيذ مشروع محطة طهطا السطحية، وتطوير مرسى البلينا، وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، وإنشاء محطة السماكين".

كما تناول الاجتماع كذلك مناقشة خطة التكتلات الاقتصادية، وخطة كل تكتل في الجدول الزمني، وكذلك التنسيق بين مديرية الإسكان والتنسيق الحضاري بالمحافظة في مشروعات التنمية الحضرية.