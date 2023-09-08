الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يبحث استعدادات انطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لإطلاق فعاليات مشروع الألف مبدع في سوهاج تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. سوهاج ألف مبدع.. ٥٠ سنة أكتوبر".

حضر الاجتماع محمد نبيل، وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب، مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور علاء غالب ممثلاً عن جامعة سوهاج، ومحمد زكريا ممثلاً عن مديرية الشباب والرياضة، وأسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع تحديد مهام كل جهة، وسبل خروج الفعاليات بالشكل اللائق والمشرف، ليكون المشروع مثالاً يحتذى به في باقي المحافظات.

وأكد محافظ سوهاج تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه في دعم المبدعين من أطفال وشباب المحافظة وتنمية مواهبهم، مؤكداً أهمية تطوير العمل الثقافي وتكثيف الفعاليات الثقافية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

من جانبه، أشار رئيس قطاع وسط الصعيد الثقافي إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ألف مبدع من أطفال وشباب "المنشاة، وطهطا، والمراغة، وشطورة" في مجالات إلقاء الشعر، والغناء، والعزف الموسيقي، والتمثيل، والرسم، والحرف اليدوية، مشيداً بالدعم اللامحدود من السيد المحافظ لتنفيذ المشروع على أرض سوهاج وتحقيق أهدافه الثقافية. كما لفت إلى أن فعاليات المشروع ستستمر لمدة ٣ أيام متتالية، وتتضمن معرضًا للرسم والفن التشكيلي بالحديقة المتحفية، وعروضًا للمبدعين في مجالات مختلفة بالمسرح الروماني، بما يتيح للألف مبدع عرض مواهبهم بحضور أهالي سوهاج.

كما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة لمناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمدرجة ضمن خطة العام المالي 2023 /2024، في قطاعات الطرق، والري، ومياه الشرب، وحماية النيل، والاتصالات.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وسبل إزالة أي معوقات، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، ومنها "مشروع كورنيش أخميم، طريق العوامر بيت داوود بجرجا، إنشاء 3 كباري على الترعة الفاروقية بأخميم، وتنفيذ مشروع محطة طهطا السطحية، وتطوير مرسى البلينا، وربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، وإنشاء محطة السماكين".

كما تناول الاجتماع كذلك مناقشة خطة التكتلات الاقتصادية، وخطة كل تكتل في الجدول الزمني، وكذلك التنسيق بين مديرية الإسكان والتنسيق الحضاري بالمحافظة في مشروعات التنمية الحضرية.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج محافظة سوهاج مبادرة الف مبدع بسوهاج جامعة سوهاج وزارة الثقافة

مواد متعلقة

القاضي يوجه مديري إدارات خدمة المواطنين بسوهاج بسرعة الاستجابة للشكاوى

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء "سوق السمك الحضرى" بحى غرب

صحة سوهاج تنظم فعاليات برنامج التثقيف الدوائي لأطباء الأسنان

مياه الشرب بسوهاج تطلق مسابقة فى مجال تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

تجهيز معدات تشغيل مجمع الخدمات الصناعية في "بني واصل" بسوهاج

"القومي للمرأة" بسوهاج يواصل فعاليات حملة "طرق الأبواب" تحت عنوان "بلدي أمانة"

بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي بسوهاج (صور)

مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بسوهاج

الأكثر قراءة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية